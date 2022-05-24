立法院會今天下午處理國家傳播通訊委員會（NCC）新任委員王正嘉、王怡惠及陳崇樹等3人事同意案，國民黨團、民眾黨團事前已表態不會進場投票，但民進黨團在過半席次優勢下，三名被提名人皆獲得57票同意，低空通過門檻，順利成為新任NCC委員。

民眾黨立委蔡壁如指出，從鏡電視的內部管理問題到華視一個月內出包8次，NCC好像永遠看不到，這次提名的3名新委員，其中專長為網路言論，難道未來NCC的工作重點是要成為言論審查、認知作戰指揮中心嗎？民眾黨團決議不進場投票。

時代力量黨團則認為，陳崇樹現任NCC主任祕書，過去都沒辦法及時糾正相關程序問題，因此投下反對票。王正嘉、王怡惠等2名委員則不投票。

投票結果，領票委員59人、未領票54人；王正嘉獲57張同意票、2張無效票，王怡惠獲57張同意票、2張無效票，陳崇樹獲57張同意票、2張不同意票，均獲出席立委過半同意，3人順利成為NCC委員，任期將從今年8月1日至115年7月31日底止。