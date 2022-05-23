民眾黨立委蔡壁如今（23日）在臉書發文，砲轟NCC對華視連8次出包裝聾作啞，同時也指出NCC所提名的新委員中，竟有一人專長為「網路言論與刑法」，讓她砲轟NCC「該廢了吧？」。

針對近期華視連續8次出包，如蔡英文總統變成「蔡EE」、前副總統陳建仁變成「美國副總統」，蔡壁如怒嗆NCC「國人都看得出上述事件是嚴重離譜的事，根本不應該發生，但NCC就是看不到？還是在忙別的事？」。

蔡壁如指出，這次NCC提名的新委員裡，有產業經濟的、事務官升上來的，「這沒有問題」，但有一位委員（指中正大學法律系教授王正嘉）的專長竟是網路言論與刑法，她質疑「這樣的專長是在跟大家說：未來NCC的工作重點是言論審查、是認知作戰指揮中心嗎？」。

蔡壁如也舉出NCC組織法第一條：「行政院為落實憲法保障之言論自由，謹守黨政軍退出媒體之精神，促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主。」，她怒問NCC「有沒有記得自己應該要負擔起的責任跟工作，新聞媒體的釋照與換照亂成一團，行政院提個名單就要立院照單全收，這種方式對嗎？ 這是所謂的「獨立單位」嗎？」。

蔡壁如直言，NCC攸關國家整體競爭力的發展，甚至是維護國家言論自由的最後一道防線，「NCC委員的提名怎麼可以如此草率？」，她怒批，「一個堂堂的獨立行政機關已經被民進黨搞到公信力蕩然無存」，同時也要求退回委員提名名單。

蔡壁如也呼應周韻采教授所說，「NCC跟數發部要怎麼分工都還說不清楚，就像公司都搞不清楚營業項目就急著要徵人一樣。」，並且質疑：這究竟是分贓，還是只是找人來做橡皮圖章？這樣的NCC還存在的必要嗎，還是NCC官員現在忙著到數位發展部卡位？