阿拉伯聯合大公國警方表示，首都阿布達比一家餐廳發生瓦斯爆炸事件，造成2人死亡、120人受傷。

警方在推特發文表示，初步報告「顯示64人傷勢輕微，另有56人受到中等程度的傷勢」。

警方指出，這起發生在昨天的爆炸引發大火，損及6棟建築的外牆，以及數家店面，火勢後來獲得控制。

其中4棟受損建築物的居民已被安全疏散，當局在確保這些建築安全無虞前，目前正尋找適當地點暫時安置這些民眾。

阿布達比警方公布的照片顯示，第一時間趕赴現場的救護人員照顧一名躺在救護床上的傷患，人行道上瓦礫、玻璃碎片散落一地。

一名目擊者告訴當地媒體「國家報」（The National），他在大約午餐時間聽到2起爆炸聲響。

這位要求匿名的民眾表示：「第一次的聲響不大，民眾開始打電話給消防隊和警方。不久後傳來很大的爆炸聲，令人震耳欲聾，窗戶不停震動，部分辦公室的窗戶玻璃甚至都碎了。」

阿聯當局未透露，這起爆炸事件是否有人為犯罪跡象。