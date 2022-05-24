擁有「百萬文學獎」封號的作家凌煙，不僅擅於文字敘事，更擁有好手藝。年過半百的她，在疫情升溫之際，無懼無畏開設文學廚房「食有春」，主打古早味「菜尾」，也募得上千份愛心餐提供弱勢民眾。（柯宗緯攝）

擁有「百萬文學獎」封號的作家凌煙，不僅擅於文字敘事，更擁有好手藝。年過半百的她，在疫情升溫之際，無懼無畏開設文學廚房「食有春」，主打古早味「菜尾」，也募得上千份愛心餐提供弱勢民眾。（柯宗緯攝）

擁有「百萬文學獎」封號的作家凌煙，不僅擅於文字敘事，更擁有好手藝。年過半百的她，在疫情升溫之際，無懼無畏開設文學廚房「食有春」，主打古早味「菜尾」，背後竟是令人哭笑不得的故事，而她也樂衷公益，募得上千份愛心餐，提供給弱勢民眾無償享用。

凌煙90年代曾以戲班生活為題材所著的「失聲畫眉」，獲得自立報系百萬小說獎，再延續戲班故事寫下「扮裝畫眉」，2007年以「竹雞與阿秋」獲得到高雄市打狗文學獎長篇小說首獎。

如今以過半百之齡創業開設「凌煙的文學廚房」，希望用世情冷暖，調理人間悲歡。凌煙說，從小就有開飯館的夢想，才不顧朋友反對，決定盤下這家店，但離不開文人浪漫本性的廚娘，其實一直都在做夢，做著開設文學廚房，分享愛與溫暖關懷的美夢。

文學廚房主打的是古早味菜尾和豬油拌飯升級版高麗菜飯與蒜頭飯，她打趣說，會想賣「菜尾」是因為吃到一家土魠魚羹老店竟賣很難吃的菜尾，「簡直汙了菜尾的名」，她內心便生出想複製記憶中的菜尾滋味的念頭。

值得一提的是，凌煙的文學廚房，除了推廣鄉土文學外，更許下幫助弱勢的承諾。目前店內有善心人士捐助超過千份愛心餐，她每天推出10份代餐，有需求的弱勢族群只要出示竹籤，即可免費享用一碗美食爌肉飯，目前每天約2、3人領取，希望能多多推廣。