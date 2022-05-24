映象農場園主曾德麟今年初開始與4名好友合作，打造5甲大的地瓜田。（蔡明亘攝）

桃園市楊梅區推廣休閒農業，入秋冬後的仙草花節擁有壯觀紫色花海，每年都吸引眾多遊客前往。今年楊梅誕生另一處遊憩據點，員本路上一塊面積5甲大的地瓜田，種有8個品種的地瓜，可免費入園拍照，園主採用自然農法並致力推廣食農教育，更將在6至7月推出焢窯體驗。

提到地瓜田起源，映象農場園主曾德麟笑說，他與另外3名好友原已退休，但對農業興趣濃厚，恰巧遇到機會嘗試一人種植一塊田，沒想到去年種完廣受好評，便決定擴大範圍，算是天時地利人和的過程。

曾德麟說明，地瓜田總面積共5甲大，目前種有常見的台農57號、金時和紫玉等8個品種，水分管理均有差異，分批進行種植，約3個多月即可採收，會陸續將田地種滿。

地瓜田全採無毒自然農法，曾德麟也自製漏斗抓捕「蟻象」，他表示，蟻象會鑽入地瓜籐產生臭味，是早期不少地瓜農的困擾，他製作會散發費洛蒙的漏斗，誘捕公蟻象進入，就不會有繁殖愈來愈多的慘況。

曾德麟與楊梅休閒農業區合作推出「甘藷田的盛會」活動，6至7月將於地瓜田舉辦燒窯體驗，不僅能挖地瓜、燒柴、造窯與烤地瓜等，還能享用客家美食，體驗時也每個窯也會保持4公尺社交距離。

重視食農教育的曾德麟也提到，未來計畫讓孩童帶地瓜籐、泥土與容器回家，讓小朋友觀察生長過程，十分有教育意義。他也強調，目標要讓地瓜成為楊梅特點之一，進一步推動在地休閒農業區發展。