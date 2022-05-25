民進黨立委江永昌今於立院司法法制委員會質詢，認為稅務訴訟案件有其專業，審理上也曠日廢時，建議是否能設置「稅務審查官」的制度協助法官，提升審判效率？司法院行政訴訟及懲戒廳廳長張國勳說，會通盤考量。

江永昌指出，稅務訴訟案件上，涉及專業帳冊及會計紀錄等，審查上曠日廢時，如果能像智慧財產及商業法院有技術審查官一樣，設置稅務審查官，相信對法官在審理稅務案件會有所幫助。

張國勳對此表示，在行政法院組織法中，有財經司法事務官的設置，他們的出身背景，有會計師資格或曾在稅務機關任職過，都有其專業，可以提供法官專業上的協助。至於設置稅務審查官的概念，現在司法院正在研議是否要制定稅務事件審理法，會對此做通盤考量。

此外，國民黨立委曾銘宗質詢時關切司法院與行政院於24日第二次核定「傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例」的適用期間，為5月25日起至8月24日止，為期3個月，施行地區為全國；為何適用期間是3個月？司法院祕書長林輝煌回應，疫情高峰期會有多久，司法院與行政院沒辦法精準預測，因此先用3個月時間，到期前會再檢討，短期內趨緩也會再研議。