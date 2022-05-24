考量突如其來的大停電，不僅影響民眾生活甚鉅，道路交通號誌停擺，更有通行安全上的疑慮，為此，屏東縣警局已要求縣內各分局全面清查，規畫將於全縣重要路口共設置80處交通號誌不斷電系統，首批最快7月就能啟用。

屏東縣警局交通隊副隊長程大維坦言，今年3月3日歷經全台大停電，全縣重要交通路口幾乎停擺，車輛進退毫無依據，只能緊急派遣警力疏導，未料電力遲至晚間9時許才陸續供電，在暗夜中就看到交警於路口兩邊拿著兩根指揮棒不停揮舞，狀況險象環生。

避免類似情況再次發生，屏縣府決定利用縣款480萬元，先於縣內各重要路口交通號誌設置不斷電系統，已經要求7個分局盤點回報、啟動評估，預計6月就能發包，最快7月可以完成裝設啟用。

屏東縣警局長劉印宮指出，目前預計裝設的是市場上專為路口交通號誌開發的「UPS不斷電系統」，透過結構與安全性較高的鋰鐵電池，裝設在原本的電源箱中，不僅能有效避免衝擊與高熱能的燃燒或爆炸，且在斷電時可以至少供電2小時以上，第一時間就能穩定路口交通。

第一年將以租賃方式裝設，程大維說，經過一年觀察評估，若成效不錯且有所需求，將會進行下一年度的續租或採購評估。

除了縣府自行租賃的不斷電系統號誌，中央也承諾撥補經費挹注裝設，交通隊表示，未來會選在台一及台三線等重要路口優先設置，目前已經呈報建議選項，設置時間並未確定，但承諾將盡速辦理。