台東縣府結合企業贈樹苗幫助縣內社福團體。（蔡旻妤攝）

台東縣府結合企業贈樹苗幫助縣內社福團體。（蔡旻妤攝）

台東縣府結合企業贈樹苗幫助縣內社福團體。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府結合企業贈樹苗幫助縣內社福團體。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

響應中央2050淨零碳排目標，盼「讓台東成為台灣的肺」台東縣府加入台新銀行公益慈善基金會與綠色冀泉社會企業的公益植樹計畫，於25日將4千株台灣牛樟樹幼苗，贈送給牧心智能發展中心等全縣12家社福團體。

台東縣長饒慶鈴表示，台新公益團體持續協助縣內社福團體自立，並透過「育苗換金」增加團體收入，達到永續及環境共好的目標，她也感謝台新去年底踴躍訂購台東鳳梨釋迦，以實際行動支持台東小農。

縣府與台新公益慈善基金會、綠色冀泉有限公司及台東大學合作，攜手善盡地球公民的責任，購買4千棵牛樟樹苗贈與縣內社福團體進行育苗，讓社福團體透過與社會企業合作。

饒慶鈴表示，除能了解社會企業營運模式且增加社福團體營運收入，落實共生共好的產官學合作，而且植樹更是實踐綠色經濟永續地球的契機。

縣府感謝綠色冀泉社會企業創辦人陳宇華積極推動「社會責任」的「有機運動環境」，包括10年前就開始推動選手自帶環保杯、無紙化電子成績證書、賽後使用環保餐具等，近幾屆的鐵人三項賽事完賽獎牌，就是與「綠色冀泉」合作，使用自然掉落的牛樟樹枝製作。

縣府表示，受到全球氣候變遷的影響，空氣品質及生活環境不佳，許多同仁赴外縣市出差，都不願久留想趕快回到台東，近年縣府團隊以快思維、高效率推動「慢經濟」，在維持自然生態的前提下發展經濟及就業機會，營造台東有品味且符合永續的生活，為的就是讓台灣保留最後1片淨土，台東縣有93％的山林地，有足夠的天然資源條件成為綠色家園，「讓台東成為台灣的肺」，縣府邀請各地朋友一起來體驗在地慢經濟，享受台東的真、善、美。