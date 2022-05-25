爭吵多年的萬大樹林線環差，終於過關。環保署25日進行環評大會，會中審查「萬大-中和-樹林地區捷運系統環境影響說明書」二期工程環差，由於捷運調整路線朝校園靠近遭當地民眾抗議。經過3.5小時的討論後，最終通過審查，並附帶要求開發單位移植樹木的決議。

開發單位台北市捷運工程局表示，變更項目包含車站位置調整（含軌道路線）；部分路線改為地下結構型式。至於土城國小路線段高架段，高架橋外緣與體健樓距離由10.4公尺將向南調整至17.7公尺，以降低噪音振動影響。

環團及當地民眾也到現場抗議，認為台北捷運工程局自上次小組審查之後，就沒有與當地居民、NGO團體溝通，這違反過去環評小組會議的結論，要求捷運設計不應內縮影響到校園及綠地，要求全案退回。

值得注意的是，由於捷運萬大樹林線二期軌道會使用到公園土地，引發當地民眾質疑砍樹蓋捷運，因此環評委員特別關心樹木移植，最終要求開發單位北市捷運局必須原地移植樹內胸徑40公分以上的老樹，同時補植20公分的原生喬木，作為當地綠美化。