星宇航空現有2架A330neo廣體客機，即將於6月1日雙機啟航，正式投入台北-曼谷航線營運，首兩週也飛航台北-馬尼拉航線，並於6月18日起投入台北-胡志明市航線，成為飛航曼谷及胡志明市的主力機型。

星宇表示，今年預計再交付2架A330neo新機，下半年視市場狀況，陸續投入日本、新加坡等航線營運。

自2020年開航以來，星宇航空不畏疫情持續以A321neo為主力機型拓展亞洲區域航點，今年迎接雙走道客機A330neo，在客艙軟硬體設計上皆下足功夫，打造嶄新的五感體驗，讓星宇航空的旅客換機有感。

星宇航空A330neo客艙共297個座位，其中商務艙28個、經濟艙269個，全平躺式商務艙以太空銀背殼完整包覆，配備大尺寸走道及座椅隔板、個人置物櫃，提升搭機專屬感；經濟艙新型超薄椅背設計提升腿部空間，搭配6向調整皮革頭靠枕、平板架及杯架等，讓經濟艙旅客也能有最舒適便利的享受。A330neo全艙等皆搭載4K高畫質個人螢幕，並支援藍牙無線音源傳輸，空中影音饗宴再升級。

此外，也推出新款機上香氛「星宇香2.0」、全艙等咖啡飲品及多款星宇特調。「星宇香2.0」由台灣知名茶香水P.SEVEN調香，融入「台灣茶」主題，以鐵觀音為主調勾勒溫柔沉穩的氣味輪廓；星宇特調則配合A330neo啟航，與台南知名酒吧Bar Home合作，由主理人黃奕翔設計五款全新機上特調，機上咖啡也將由台南一街咖啡調配全新風味。