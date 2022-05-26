基隆市某精神病醫院爆發群聚感染，從5月1日至今陸續傳出案例，累計108人染疫。衛生局表示，院內共200人，已過半住民、工作人員確診，目前採就地安置，除分艙分流，也持續健康監測、掌控中。

衛生局長吳澤誠指出，該醫院有35位工作人員、165位住民，5月1日爆出第一例確診個案，為一名護理師，活動場域主要在5、6樓，該樓層住民全數居家隔離「3＋4」，並每3天健康監測1次，醫護則以篩檢代替隔離，快篩陰性可上班，但機構群聚感染性快，至今陸續有人員確診，已累計108人染疫，其中17名工作人員、91名住民。

吳澤誠說，醫院機構群聚醫護量能足夠，採就地安置進入居家照護，同步使用抗病毒藥物治療，已有39名住民、7名工作人員解隔，還有50多人居家隔離中。他提及，今日有一名住民血氧不穩，屬中症症狀，立即安排轉送長庚醫院，院內疫情持續掌控中。

吳澤誠進一步說明，該醫院群聚應為多波感染，疾管科接獲第一名護理人員確診通報後，立即派防疫人員進入了解，實施感控措施，包括樓層分區分流、病房分艙分流、劃分紅、黃、綠區監控，另要求工作人員不要跨區服務，住民不要跨區活動，但精神科住民有時比較難掌控，目前主要以健康監測為主。

吳澤誠強調，院內有充沛的醫師和護理人員，監測會比其他機構群聚更加安全 ，目前持續掌控中，但工作人員以篩代隔，下班回到社區，上班再進入醫院，常常會有感染問題，現在防疫動作以施打疫苗最為重要。