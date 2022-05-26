遠東航空董事長張綱維，前年因涉掏空公司35.9億遭收押，張擔心公司資金調度出問題，透過空姐女友范璧如和林姓司機，以600萬元出售倉庫內的飛機輪胎等一批航空器材變現，遠航事後因未拿到尾款200萬元，控告陳姓買家、張姓中間人2人詐欺，台北地檢署認為，本案屬民事糾葛，不構成詐欺，26日不起訴陳男2人。

檢調偵辦遠航掏空35.9億元案，遠航董事長張綱維2020年4月遭聲押獲准，據了解，張遭收押期間，因見飛機、器材租用航站倉儲的龐大租賃費，請空姐女友范璧如與林姓司機幫忙找買家。

范女找到某航空管理公司，代張與對方簽約以美金20萬元出售一批輪胎、檢查設備等航空器材。但事後遠航因把航材交付買家後，遲遲收不到尾款台幣200萬元，向陳姓買家催討，但買家堅稱仍有器材沒拿到，而未付款。

遠航日前控告陳姓買家以及張姓中間人涉嫌詐欺，檢察官調查後發現，當時雙方在買賣前就沒講清楚交易內容，本案應屬民事糾紛，不構成詐欺，依罪嫌不足，不起訴陳、張2人。