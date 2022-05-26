國民黨立院黨團今召開「蔡政府執政六周年，錯誤能源政策要髮夾彎了？亅記者會，總召曾銘宗痛批，蔡政府錯誤能源政策造成缺電與電價上漲，經濟部已承認2025非核家園政策確定會跳票，蔡政府偷偷摸摸髮夾彎，研議核二、核三延役配套方案，還有2025非核家園神主牌該如何解套，要求蔡政府承認2025非核家園的政策錯誤。

曾銘宗表示，蔡政府能源政策會造成缺電與電價大量提高，還會影響全台灣民眾用電，以及台灣產業發展，民進黨政府2025年非核家園最重要的20％再生能源，經濟部已經承認確定跳票，2025年僅有15％，最快要達到20％目標，將會拖到2028年以後才有可能，而高達53.8％民眾認為供電不穩，國民黨團要求蔡政府承認錯誤。

曾銘宗指出，根據消息指出，蔡政府正準備髮夾彎，將核二、核三延役配套、正在研究2025非核家園這張神主牌該怎麼解套，以及台電已經多次向政府高層、經濟部進行簡報上述解套方案，國民黨團呼籲蔡政府承認2025非核家園是錯誤的能源政策，提出可行解決方案，確保全民用電權益。

副書記長鄭正鈐表示，民進黨能源政策顯然出包，這兩年他在竹科接觸很多園區內外廠商，大家都憂心缺電，如果真的卻電只能用投票出走，過去台商去中國大陸或是東南亞投資時候，若缺電都會被說這是開發中國家基礎建設不夠的困境，曾幾何時現在台灣也要變成如此，基礎建設不夠完善的境地？

鄭正鈐指出，最近五次停電連環爆，可能是空前但不會是絕後，今年一月份經濟部提供全國發電結構報告，其中提到2025年能源配比與發電量跟過去是燃氣發電量占比50％、燃煤占比30％、再生能源占比20％已經有變化，燃氣49％、燃煤33％、再生能源下修5％預計占比15％，其他則是水力、核能等等。

副書記長吳怡玎表示，國際上就要開始課碳關稅，我國廠商將被迫課碳關稅，我國碳排放七成來自發電，國內廠商、製造業直接排放僅有12％，比交通運輸工具還低，即便廠商盡可能省電，但仍要用電，台灣發電碳排太高，導致國內廠商被迫課碳關稅。

吳怡玎指出，蔡政府要求廠商有效用電，降低碳排，但自從蔡政府執政以來，廠商製造每百萬元新台幣的GDP，所排放的CO2當量到了2020年下降14.06％，但是能源排放量，下降不到5％，根本就是「只准州官放火，不許百姓點燈」政府要求廠商節約用電，但是政府的電力碳排一直降不下來，國發會說要有9千多萬預算，錢在哪邊？