周志豪／台北報導

我國少子化問題日趨嚴重，國民黨青年團執行長蕭羽耘今表示，少子化原因不外乎是年輕人低薪、不婚、工時過長，現在不敢生、不敢養就是年輕人心聲；批蔡政府說孩子國家一起養，但養到最後，台灣生育率世界倒數第一，小孩愈來愈少。

蕭羽耘指出，人力銀行評估，家庭月收入要10萬元才足以因應生育一個小孩費用，但現在國人每人每月經常性平均薪資為4萬3211元，就算以經常性平均薪資換算雙薪家庭收入也才8萬6422元，很多青年月薪都在平均值以下。

蕭羽耘說，現在每月平均在宅保母托育1個小孩要19000元，每個月奶粉錢3300元、尿布1350元、副食品1000元，人力銀行統計，養一個小孩至20歲要花580萬，等於領平均薪資家長要不吃不喝約11年，這還不算兩個大人一般生活費。

蕭羽耘批評，蔡政府說孩子國家一起養，但年輕人薪資低，要怎麼踏入家庭？更別說是生養小孩。

國民黨智庫前副執行長黃心華則認為，當國家環境安定、經濟開始繁榮，人民才會繁衍、生殖下一代，但去年5月經濟學人說，地球上最危險的地方就是台灣，兩岸危險性升高中，人民有感，兩岸關係不好對國人生育率也有關鍵影響。

黃心華說，相較一般總生育率要高於2.1人以上國家人口才能穩定，國發會推估，2022我國全國總生育率僅0.94人（平均每位婦女一生所生人數），是世界最低。

黃心華提醒，現在扶養比是41％，相當每百個工作人口要養41人，10年後會膨脹到55.81％， 2060年更會達到100％，等於1個工作人口要養1個非工作人口，屆時學校倒閉，軍隊徵不到兵，就連健保、勞保都會出問題。

黃心華說，蔡英文總統再不改善少子化國安隱憂現狀，台灣內部將面臨崩盤窘境。