北韓官媒稍早再次釋出令外界瞠目結舌的防疫成果，截至25日統計發熱病例逾317萬例，其中將近290萬人已經痊癒，康復率達9成。不過近期消息人士爆料，這場空前大流行下的犧牲品非北韓人民軍莫屬，他們辛苦為民發藥，若不小心確診還沒能獲得治療，只能默默被隔離。據悉上級給他們的理由是「誰准國軍喊苦！」

根據朝鮮中央通訊社（KCNA）報導，領導人金正恩動員大批人民軍齊心抗疫，自下令國家進入緊急狀態以來，看不慣基層應對事情的方式，各個態度怠慢、不負責任，因此在對策上做出決定性的轉折，集結人民軍加入供藥、運輸、傳授療法、醫病等行列。

然而，南韓媒體Daily NK英文版報導，北韓境內藥品不足的問題難解，近日傳出本土疫情燒進軍營，負責前線補給作業的部隊全面淪陷。他們甚至被禁止與營以外的人接觸，導致根本沒人能獲得治療。

軍方消息人士透露，國防部正專注於將醫療物資送往首都平壤，儘管內部軍隊自己都沒藥了，當局仍不停歇，持續集結送藥。再者，大批中鏢的士兵沒有得到適時的照顧，甚至單獨隔離他們。等到出關後，每人可拿到6顆消炎藥和2顆清心丸，詭異的是，竟然是在解隔離後，藥才送到他們手裡。

另一名匿名人士透露，醫護官每天在隔離室走來走去，聽到那些抱怨發燒、喉嚨痛的士兵，只是默默說了「身為軍人怎麼吃不了苦？」、「唉，你那薄弱的革命意志，這也難怪。」

此外，官方看到的防疫進展蒸蒸日上，事實上，各部出現逃兵的情況一夕激增，有士兵厭倦了封閉和忙碌而離開崗位，還有剛進來的新兵不小心染疫，飽受高燒、飢餓痛苦難耐，所幸離開。