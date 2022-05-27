嘉義縣警方昨天凌晨冒著大雨在阿里山豐山村查獲2名越南逃逸移工盜伐檜木，竊嫌開車拒捕衝撞偵防車後失控卡山壁被逮，當場人贓俱獲，全案依違反森林法等罪嫌移送地檢署。

嘉義縣警察局竹崎分局今天發布新聞稿表示，配合警政署「滅鼠專案」查緝盜伐林木工作，竹崎分局成立專案小組，昨天凌晨1許在阿里山豐村山石夢谷查獲阮姓與陳姓越南籍逃逸外籍移工，盜伐阿里山地區檜木。

嘉義縣警方冒著大雨在阿里山豐山村查獲2名越南逃逸移工盜伐檜木，竊嫌開車拒捕衝撞銀色偵防車後失控卡山壁被逮，當場人贓俱獲。（圖/ 中央社）

竹崎分局長陳宏平告訴中央社記者，查緝人員深夜冒險在風雨中跟監埋伏，發現竊嫌駕駛車輛從阿里山鄉豐山村石夢谷往全仔社橋方向行駛，執行攔檢時竊嫌拒檢加速衝撞攔檢點，撞擊偵防車後失控卡在山壁無法動彈，員警立即上前圍捕，當場人贓俱獲。

陳宏平說，在犯嫌駕駛的自小客車內起獲珍貴林木檜木角材162才（130公斤）市價逾新台幣百萬元、背架2個；逃逸移工應受人指使，上山盜伐林木，正循線擴大偵辦；全案依違反森林法、刑法竊盜、妨害公務罪移送嘉義地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1110527