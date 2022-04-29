警方在竊嫌住處查扣的相關證物。（警方提供）

新北市汐止區在今年清明連假期間發生重大竊案，被害人在連假期間返鄉掃墓，返家後發現家中遭人行竊，放在屋內的康斯登、菲拉格慕腕錶共5支、卡地亞鑽戒、纪梵希、施華洛世奇等珠寶首飾全都不見，警方獲報後循線追查，掌握1名黃姓男子涉有重嫌，最後在本月23日將他拘提到案，以加重竊盜罪嫌移送法辦。

遭竊的何姓屋主住在汐止伯爵街一處1樓民宅，何男在今年清明連假期間返鄉探親、掃墓，在4月4日返回住處時，發現落地窗遭人破壞，進入屋內查看，所收藏的名錶、珠寶首飾全都不翼而飛，因而向警方報案。

警方獲報後到現場採證，現竊嫌先翻進住宅圍牆，再以工具燃燒落地窗進行破壞後入內行竊，警方又在住宅後方發現遭竊的名錶、首飾空盒及證件，但有價值的物品則是不知去向，警方旋即調閱周邊監視器進行調查。

透過監視器相關影像，警方發現竊嫌先搭計程車到社區行竊，得手後居然還打電話叫計程車離開現場，行徑十分大膽，不過竊嫌的行蹤完全被警方掌握，經過資料比對後，查出竊嫌為57歲黃姓男子，蒐集完整犯罪事證後，向士林地檢署聲請核發拘票、搜索票，並在本月23日上午，於黃嫌住處拘提到案。

警方另於黃嫌住處查扣作案手機2支、現金4萬餘元及麻布手套23副等物證，但不見被害人遭竊的名錶、首飾，懷疑嫌犯早已將贓物銷贓換取現金，警方將黃嫌依加重竊盜罪嫌移送，並持續追查贓物流向。