日前傳出停辦消息的台灣首府大學，學生組成自救會，24日遊行抗議陳情，要求原校畢業，校方停辦程序勿黑箱作業。(本報資料照片)

日前傳出停辦消息的台灣首府大學，今日上午舉行董事會，會後發出聲明，還是決定「停招」。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

日前傳出停辦消息的台灣首府大學，學生組成自救會，24日遊行抗議，訴求原校畢業等要求，校長張淑中接下陳情書，並表示3天內回覆；台首大今日上午舉行董事會，會後發出聲明，還是決定「停招」，自救會學生側面得知消息後非常錯愕，正緊急開會討論對策。

台首大董事會今天上午在高雄蓮潭國際會館舉行，會後隨即發出聲明，表示校方為因應學校的財務短缺問題，董事會經過審慎評估及討論後，決定參酌「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」之規定，將指示學校規畫自111學年起停止各學制學生之招生，並依循規定程序進行校內教職員生之溝通，盡全力完成學生受教權及教職員工權益之妥善安置與協助。

聲明稿中說明，面臨近年來少子女化趨勢與大環境因素之嚴峻挑戰，董事會監督學校推展各項開源節流措施，秉持「校務無負債、教職員工無欠薪、保障學生基本受教權益」之理念辦學。然而隨著學生人數驟降與COVID-19疫情加劇之衝擊，已逐漸造成學校與附屬機構蓮潭國際會館在財務方面的缺口危機。

台首大董事會表示，已提出3大原則，以兼顧學生受教權及教職員工權益為最高指導準則；指定成立善後處置小組，藉以掌握最正確之訊息傳遞與處理情況；盡全力維護學校與師生形象，避免遭受惡意扭曲及不實謠言之散播。指示並監督學校依照一定程序進行後續處置。

董事會強調，將利用學校停招期間，審慎評估並依法規畫停辦、清算、解散之事宜，請各界勿妄加揣測，並歡迎提供各項友善之建議。