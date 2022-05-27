高雄曾姓男子懷疑前女友另結新歡，藉故把人約來自己房間，要求檢查手機，女子不從竟被性侵毆打，還把人反鎖在房中。隔天中午曾男下樓拿咖啡，女子趁隙直接跳樓，當場摔斷腿但仍咬牙逃到警局求救。一審判曾男7年2月，二審高雄高分院審酌曾男事後未道歉和解，還害女子罹患憂鬱症，仍判7年2月，可上訴。

曾男對前女友念念不忘，2019年8月兩人約定好1小時1千元價格作陪，兩人先到六合夜市買宵夜再返回曾男住處。曾男懷疑女子另結新歡，要求將手機解鎖要看裡面內容，但遭到女子拒絕。

曾男惱羞成怒，直接賞女子巴掌，還踹踢、持掃把毆打女子，導致女子手腳和頭部以及背部都有傷痕，最後還被拘禁在房內。

隔天曾男依然要求女子給他檢查手機，說好看完就會她走，沒想到曾男果真在女子手機內發現陌生男子的照片，當場醋意大發，情緒失控，強行脫掉女子褲子逼口交再性侵得逞。

事後女子趁著曾男下樓去拿外送咖啡，直接從2樓房間的陽台一躍而下，整個跌在馬路上，左右腳多處骨折，傷痕累累的她硬是拖著傷勢、騎車到派出所報案。

一審時曾男否認犯行，但法官認為，女子不要命從2樓往下跳，加上醫院驗傷記錄及社工訪談資料，依傷害、強制性交罪分別判曾男1年8月、5年10月徒刑，合併應執行有期徒刑7年2月。

該案上訴至高雄高分院，法官認為原審忽略曾男有竊盜前科就判刑，有可議之處。審酌曾男拘禁女子長達11小時，還侵害女子性自主權，導致女子跳樓逃生、事後還罹患憂鬱症，犯後也未曾道歉或有修補損害的和解行為，仍依傷害、強制性交罪判曾男7年2月，可上訴。