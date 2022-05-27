警察局會同工務局今天下午到場勘查，當場由工務局協助執行拆除。(台南市工務局提供／曹婷婷台南傳真)

警察局會同工務局今天下午到場勘查，當場由工務局執行拆除。(台南市工務局提供／曹婷婷台南傳真)

台南騎樓屢遭詬病難行，常見堆滿雜物或停機車，不利行人通行，北區公園路更傳出有店家乾脆用欄杆圍住自家騎樓作生意，騎樓正好面對斑馬線，民眾若取道該處斑馬線，形同「撞欄杆」，工務局今上午得知騎樓遭占用，下午已立即派員前往拆除。

台南市無障礙協會理事邱麗夙今天上午於社群PO出「這樣對嗎？把騎樓圍起來，行人怎過去，別把你的方便，讓行人危險。」她說，騎樓是要供公眾通行的，籲請社會大眾正視，公私協力改善，「把行人空間還給市民」，也希望市長黃偉哲重視騎樓占用問題，工務局已立即前往拆除。

工務局指出，經警察局人員現場確認違反道路交通管理處罰條例，即告知店家違規事實，並當場由工務局協助執行拆除路障，恢復騎樓通行權。

為改善台南市騎樓通行不便的困境，工務局持續辦理騎樓暢通計畫，每年由各區公所提報於其外牆（門前）往外推1.5米之距離畫設綠色整齊線，並配合警力勸導或取締，還給行人自由安全通行的騎樓。

工務局強調，依據道路交通管理處罰條例，騎樓係屬道路供行人通行範圍，明訂供公眾通行使用不得設置路障阻礙行人通行，民眾如發現騎樓占用情形，可向轄區警察機關辦理舉報，必要時，工務局配合協助執行拆除障礙物，並評估納入騎樓暢通計畫，與現有路段作階段性整合，營造友善的騎樓通行環境。