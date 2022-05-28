受到新冠疫情的影響，全球各行業跨國的技術合作及設備安裝都因為疫情而停滯，但長年發展進程緩慢的Micro LED，在過去兩年的疫情期間，反而隨著國際大廠擴大研發及融資金額的大量投入，發展強度遽增，不僅全球Micro LED新創公司快速崛起，包括谷歌、蘋果等國際大廠頻頻併購及擬出新產品路徑，全球化合物半導體廠包括ams Osram及台廠富采亦陸續宣布Micro LED落地建廠動作，Micro LED產業已因全球重量級大廠紛紛抱團投入，成為未來幾年不容忽視的明星產業。

今年三月，媒體披露，蘋果提交專利，傳出未來Apple Watch或將採用整合光學感測器的Micro LED螢幕後，全球網路搜尋巨擘Google亦宣布以十億美元收購Micro LED初創企業Raxium，目標將鎖定ＡＲ頭顯設備開發。

設計及製造端全面動起來

兩家科技大廠登高號召之後，全球創投資金亦開始動起來。加拿大Micro LED技術開發商VueREAL，在四月宣布超額完成一四四○萬美元的Ｂ輪融資；五月份法國３Ｄ結構GaN LED技術開發商Aledia，亦宣布完成三千萬美元設備融資，將加速擴建Micro LED工廠；而更早之前，國內Micro LED新創廠商錼創就取得三星、晶電、光寶等大股東資金奧援，並在二月已申請台灣新創板上市，預計第三季掛牌。

同時間，今年二月由英國劍橋大學分拆出來的Micro LED微顯示技術公司Porotech，宣布獲得二千萬美元的Ａ輪融資，加速大規模生產擴產後；Porotech在四月底的Touch Taiwan展出全球首款InGaN基紅光 Micro LED顯示器，並與富采旗下的晶電合作；五月英國化合物半體大廠ＩＱＥ再宣布和Porotech合作，宣布進入Micro LED市場。

研發設計端如火如荼展開，另方面，生產製造端也沒閒著，上半年大廠陸續宣布加入新廠建置行列。繼富采於三月底宣布將於竹南興建Micro LED六吋專用晶圓廠外；淡出傳統ＬＥＤ生產、並將產線轉向車用許久的ams OSRAM，也在四月宣布，預計大手筆投資高達八億歐元擴充Micro LED產能。

台廠聚集打團體戰

從新創設計公司到生產製造端都動起來，Micro LED即將進入百花齊放時代，全球權威市調機構Yole Developpement最新研究即指出，Micro LED不管在設計端或製造端都是巨大的工程，加上成本高昂，導致過去幾年發展受限，但這兩年拜更多資金、研發資源及應用場景逐漸展現之賜，商業化製造可行下，發展已全面加速。（全文未完）

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