通貨膨脹出現緩和跡象，美股今天勁揚，約2個月以來首見週線收高。

道瓊工業指數終場上漲575.77點，或1.76%，收在33212.96點。

標準普爾500指數上漲100.40點，或2.47%，收在4158.24點。

以科技股為主的那斯達克指數390.48點，或3.33%，收在12131.13點。

費城半導體指數上漲120.740點，或4.03%，收在3115.352點。（譯者：徐睿承）1110528