現代人生活壓力大，不少人會用吃甜食來抒壓，療癒緊繃的情緒，但其實高糖份的食物不僅會造成身體負擔，還會導致情緒低落，吃對食物才能真正開心。營養師余朱青表示，身體含有一個名為「血清素」的傳導物質，又被稱作「快樂荷爾蒙」，平時可多吃含色胺酸、Omega-3不飽和脂肪酸等4大類食物，可以讓人心情感到愉悅。

營養師余朱青在臉書粉專提到，平時可以多攝取含有色氨酸的食物，能幫助人體製造血清素，例如香蕉、牛奶、乳酪、糙米、堅果類、納豆及豆漿等；而含有Omega-3不飽和脂肪酸的食物，有助於緩解焦慮和沮喪情緒，可以選擇鮭魚、沙丁魚、亞麻籽油、堅果和雞蛋等，還能幫助頭腦健康，保持大腦細胞的靈活性和改善情緒。

若日常生活中，時常處於壓力大或緊張狀態，會使身體消耗大量的維生素B群，因此也要多補充富含維生素B的食物，能夠幫助產生「快樂荷爾蒙」血清素，而富含維生素B的食物有深色蔬菜、肉類、雞蛋、全穀類、鮭魚、堅果、燕麥及豆製品等。

另外，鋅也是讓細胞正常作用的重要元素，甚至對維持大腦健康很重要，當人體缺乏鋅時，會讓人食慾減退、免疫低下，平時可以多吃牡蠣、扇貝、瘦肉、南瓜籽等含鋅量較高的食物。但也有些食物會造成負面情緒，像是油膩、煎炸等高油脂食品、高糖分及高鹽分食物等，除了使情緒低落，也會對身體造成負擔，平時應盡量少吃。