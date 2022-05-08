新冠疫情不但隔離確診者，也讓有情人分隔兩地；天后楊丞琳與歌手老公李榮浩從相戀到結婚至今已7年，近年卻因疫情而分隔兩地聚少離多，還因此頻傳外遇婚變相關謠言。日前楊丞琳才透露狗女兒Yumi已逝3個月的噩耗，她很感謝母親在Yumi生命最後一年的照料。今(8日)是母親節，楊丞琳貼出母女倆疫情前的合照，她因為疫情和工作而與母親分隔兩地，遙寄母親沒有愛犬陪伴會孤單，暖心話語惹哭網友。

楊丞琳在5日凌晨0點貼文，這天是狗女兒Yumi的17歲生日，她PO出自己抱著愛犬的黑白照，公開Yumi已於2月15日過世的噩耗，她藏著摯愛死訊3個月：「怕你們擔心，也知道你們會傷心」；她特別提到在Yumi生命的最後一年，非常感謝母親對Yumi的照料，直言照顧老狗是無法想像的身心上的累，「真的覺得我母親很偉大，除了因為她愛Yumi，也是因為她想讓我放心地、無後顧之憂地工作。謝謝媽咪，辛苦妳了！」。

今(8日)是母親節，楊丞琳也對這樣貼心的媽媽溫情喊話：「媽咪，母親節快樂。這兩年因為疫情的搗亂和工作的規劃，導致我們母女必須分隔兩地。最擔心的就是，我不在家，Yumi走了，妳會否時常感到孤單？知道妳有多堅韌，多會安排自己的生活，但我也知道，唯有我在妳的身邊，妳的快樂才是完整的，同樣的，我也是。希望妳可以永保健康的身心，愈活愈充實、精彩。妹妹愛妳」，並附上母女倆2019年的合照。

粉絲紛紛給予祝福：「楊媽媽母親節快樂」、「根本是姊姊」、「媽媽日快樂」、「好美的畫面」、「願妳和媽媽都平安快樂」、「要不然把楊媽也一起帶去大陸住一段時間吧，也可以看看李女婿」、「祝幸福健康」、「楊媽 還有我們粉絲的媽 母親節快樂 都要快樂平安健康」，這張合照引來6萬網友按讚，並刷滿母親節愛心。