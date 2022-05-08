白冰冰拍攝抖音獻上母親節祝福。（經紀人陳孝志提供）

資深藝人白冰冰近日在抖音拍攝母親節影片時，主動提及過世多年的女兒白曉燕，「不知道曉燕在天上過的好不好」、「天上有沒有好人跟壞人？有沒有欺負你呀」，粉絲們見狀後感性留言，「以往只要到了母親節，都覺得您說話時特別憂傷，但這次冰姐說話面帶微笑」「第一次看到冰冰姐，就覺得您說話特別溫暖」，網友也不捨地說：「曉燕那麼善良的人，相信天上過著快樂的日子」。

另外，白冰冰最近在抖音上赫然發現自己在廈門有許多「孩子」，就連經紀人陳孝志得知消息後都相當吃驚，「冰冰姐妳何時在廈門收了那麼多『年紀不小』的小孩。」白冰冰笑說自己也是看了抖音才知道原來在廈門擁有一批死忠的粉絲。

凍齡有術的白冰冰，最近也被粉絲追問，「小時候看著您的電視劇長大，當時冰冰姐像媽媽一樣，結果現在我當爺爺了，您怎麼都沒變老？依然這麼有活力的主持節目」，白冰冰表示自己不管是現在還是以後的母親節，都要帶給大家滿滿的正能量，「希望大家看到的是開心的我」，想起女兒，白冰冰感性的說：「我相信曉燕在天上也希望我還是以前的開心果，繼續帶給大家快樂。」白冰冰認為能替觀眾帶來歡樂是件很有成就感的善事，「現在有疫情又有戰爭，大家生活都很辛苦也很煎熬，但是日子還是要過下去，以往我是博君一笑，現在我要博大眾ㄧ笑，大眾笑了，我自然也會開心。」