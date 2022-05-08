今（8日）是一年一度的母親節，正當家家戶戶團聚慶祝時，也有些人在緬懷媽媽，「台灣第一美女」女星蕭薔稍早之前在臉書追憶亡母，字字句句令人看得鼻酸。

蕭薔8日上午在臉書問候媽媽：「妳好嗎？我沒有很乖，還是一樣很皮！每天早上抄的心經妳都看到了嗎？前幾天立夏了，園裏的牡丹荷跟梔子花也要開了，妳要記得來看喔。」同時，她也告訴媽媽現在自己沒有大煩惱，凡是隨順因緣就好，「今天是第七個妳不在的母親節，（害我又少吃一頓大餐，噗～）我真正想說的是：謝謝妳珍愛我這麼多年，有需要什麼就託夢給我，不要客氣喔。」

許多網友看完蕭薔的思念文，都感動地留言：「有智慧的女人，談吐中總是會讓心中漣漪波動而溫馨」、「很簡單的文章，但是很深的感動。蕭大美人，人美心也美」、「蕭大美女，相信妳母親一定很安詳的當天使」，許常德也稱讚身為獅子座的蕭薔；「獅子女跟媽媽的感情是如海一樣遼闊的」。

事實上，蕭薔的母親生前洗腎近4年半，陸續切除2顆腎臟，某天她幫媽媽擦澡拍背時，親眼看著對方忽然不動，驚覺媽媽已離開人世而感傷不已。