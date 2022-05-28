連日降雨，地質脆弱的仁愛鄉「投89線」力行產業道路15.8公里處近日不斷坍方，機具清除後，昨天勉強可通行，今天又有居民發現大面積崩塌，目前雙向中斷，呼籲民眾暫勿通行。

連日鋒面帶來降雨，逢雨必坍的仁愛鄉投89線力行產業道路，指標15.8公里處翠巒路段幾乎處於持續坍方狀態，廠商清除落石後又坍方，機具再進場搶通，昨天下午車輛勉強能通行，不料有居民今天上午進出時，又發現大規模崩塌，由於雙向交通中斷，須繞遠路。

根據現場照片，原本可容一輛車通過的道路遭大量土石掩蓋，路面完全消失。仁愛鄉翠華村長高政光透露，翠巒路段近日因降雨反覆坍方，昨天下午還能通行，隨著雨勢持續，大量土石又從裸露的邊坡滑落，今天上午查看約有30公尺路面遭埋，通報開口契約廠商。

投89線力行產業道路指標15.8公里處翠巒路段25日坍方後，機具很快進場清除落石，但因鋪設的水泥板路面多處下陷，需重新鋪設，如今又出現大範圍崩塌，廠商將評估天氣、邊坡狀況後搶通，警方呼籲，請遊客勿隨導航行駛投89線，路況很差，建議行駛台14甲線。

全長約53公里的力行產業道路部分路段邊坡脆弱，逢雨就坍，經監測發現15.8公里處大型坍塌山坡已成重複致災區，除邊坡常態性崩塌，也有淺層土體滑動現象，且崩塌源頭已延伸至上方蔬菜種植區，有持續坍塌可能，縣府評估清除坡面鬆動土石可行性，原則上也將設置土石緩衝空間，上邊坡考慮比照49公里處以貨櫃當擋土牆，並做好邊坡開發區水土保持。（編輯：張芷瑄）1110528