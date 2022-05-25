桃園市平鎮區雙連里過嶺支渠旁道路，因連日降雨造成路基掏空，晚間8點多道路整個塌陷，導致停在路邊的4輛汽車掉落排水溝內，所幸車上都沒有人，也沒有過路人車，並無人員受傷，但現場一度交通大混亂，平鎮公所回應，連日大雨造成約20公尺路面嚴重龜裂塌陷，將先搶通，後續爭取災修復建工程，避免影響居民通行安全。

桃園市新聞處晚間也發出聲明表示，有關平鎮雙連里民族路雙連一段199巷周圍發生道路坍方情況，市長鄭文燦也在第一時間指示，請各單位以人員安全為優先，進行搶修。市府相關單位除確保目前道路安全外，也會協助石門管理處盡快完成搶修，恢復民眾的用路安全。

新聞處長詹賀舜指出，這條道路是過嶺支渠防汛道路，為農水署石管處養護，經查是水利構造物崩壞導致路基掏空，現場有4部汽車掉落，無人員傷亡，車輛正進行吊掛救援，平鎮區公所也已封路，在現場進行交通維護，市府消防局的機具及搶救人員也正在現場協助。