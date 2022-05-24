疫情圖示。（羅浚濱新竹傳真）

中央24日公布新竹縣新增2186例確診案例，分別為1114位男性和1072位女性，年齡1到98歲，12歲以下319人，65歲以上15人，18到64歲青壯年佔7成，無症狀者有2102人占9成6，目前竹縣居家隔離1195人、居家照護20164人，面對快篩陽性者持續增加，衛生局呼籲多利用診所通訊進行診療服務。

明基醫怡安醫療器材公司董事楊晴博，為支持警方第一線防疫工作，24日捐贈新竹縣警察局4大箱防疫口罩，由局長楊哲昌代表接受，這批口罩將會分配給警察局各內外勤單位使用。

確診個案分別在竹北市763例、竹東鎮401例、湖口鄉327例、新豐鄉243例、新埔鎮105例、關西鎮106例、芎林鄉70例、橫山鄉41例、寶山鄉43例、北埔鄉12例、峨眉鄉16例、尖石鄉37例、五峰鄉22例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，因應日益增加的快篩陽性者，民眾可多利用診所通訊診療，如果在視訊上有操作問題，可委託非同住親友代為看診。

衛生局表示，如採現場評估，應配合評估醫師電話聯繫快篩陽性個案或其法定代理人，請其確認快篩陽性個案確實符合3類對象資格及該檢測結果確為其所屬。

評估後，民眾與醫生對快篩陽性結果達成共識，請親友將檢測卡匣／檢測片，交由診所醫事人員處理。如沒有共識，請受委託親友將快篩陽檢測片帶回，由醫師建議前往社區篩檢站PCR採檢。

另外，對於民眾詢問曾經確診或是居家隔離，是否可以接種疫苗疑問。衛生局表示，確診者請自確診日起算3個月後再行接種疫苗，接種時請提供確診通知供醫師評估參考；至於接受居家隔離的接觸者則在完成3天的隔離及4天自主防疫(共7天)後，就可以接種疫苗了。