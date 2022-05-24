台東校園空蕩蕩，停課兩日到校率僅6.77％及5.93％。（蔡旻妤攝）

台東24日新增911位確診者，創下新高，台東縣高中以下自本周起停課，若家長無法照顧，學生仍可到校，據統計，23、24日到課率為6.77％及5.93％；到校學生直呼，校園內都沒有同學，很孤單，希望疫情快點結束，可以正常上學。

「都沒有同學來，很孤單，但是之前聽到同學確診，自己也會很緊張」獨自1人回到學校上課的孩子說，家長得上班，家中無人照顧，因此他仍得到校。部分學生則說，只希望疫情快快結束，可以趕快正常上學，未來想參加校外教學、畢業旅行等活動。

教育處統計，全縣國小及幼兒園總學生數9453人，23日國小到課533人、幼兒園87人；24日分別為470人、91人，兩日到校比率為6.77％及5.93％。教育處表示，考慮家長照顧問題，比照去年停課的模式，如家長無法請假在家照顧孩子，學校仍需承擔照顧的責任。

台東校園疫情累計共1529名學生、175名老師染疫，台東縣府日前宣布高中以下學校自23日停課至27日，改採線上教學，國小低年級原則上採非同步教學。

教育處表示，學校老師停課期間原則上仍到校實施線上教學，如有照顧12歲以下子女的需求或有特殊原因經校長同意者可實施居家辦公；停課期間有施打疫苗的需求仍可請學生到校施打，或學校有其他情形需學生返校服務或參與活動者，經家長同意仍可到校參與學校活動。