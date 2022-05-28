花蓮秀林鄉景美村三棧橋旁山壁26日下午出現土石崩落，到路斷2天。（秀林鄉公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮今天放晴，不過因連續幾天降雨，秀林鄉景美村三棧橋旁山壁26日下午出現土石崩落，雖經緊急搶通，未料落石再現，道路阻斷2天，秀林鄉公所今上午趁雨勢停歇，動員機具搶修、移除大塊落石，預計今天可排除。

崩塌處位於花5線5.5公里處，崩落土石覆蓋道路，造成雙向交通阻斷，秀林鄉公所據報冒雨派員查看，26日崩塌後曾搶通完成，但當晚再次崩塌，災害面積擴大。昨天因雨勢不斷，且持續落石，機具無法進駐搶通，人車只能繞道而行。

秀林鄉公所建設課長吳尚容表示，今天上午評估災害面積沒有擴大，且雨勢暫緩，目前正在搶通中，若順利的話，預計今天能完成路面土石清除，後續將評估邊坡狀況，開放通行，施工期間仍須改道通行。

吳尚容指出，過去崩塌路段曾發生土石崩塌，公所已在當地設置護坡設施，因該路段是景美村民眾主要聯外道路之一，也是遊客前往三棧溪必經道路，後續將評估、規劃邊坡防護方案，防止落石發生。