國際油價走揚，但在中油實際雙平穩機制下，國內油價自明（30）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.1元、95無鉛汽油每公升31.6元、98無鉛汽油每公升33.6元、超級柴油每公升27.9元。

明日再降後，國內油價已來到近２個半月新低，從３月中旬高點至今，汽油價格累計每公升調降1.5元。

中油表示，本周受德國力主歐盟通過禁運俄油計畫及北半球進入夏季駕車出遊旺季等因素影響，導致國際油價上漲。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲1.87美元，新台幣兌美元匯率升值0.205元，國內油價依公式計算漲幅為0.80％。按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲5.3元及6.8元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收4.9元及6.4元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.5元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收5.4元及6.9元，國內汽、柴油價格實際每公升各調降0.1元。

本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升共各2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之5.4元及6.9元均由中油吸收，累計111年至4月底止，台灣中油共吸收約81.37億元。