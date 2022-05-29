今年5月12日，金正恩於勞動黨中央政治局會議，身著白色襯衫，頸部被勒得很緊，臉龐圓潤發福明顯。（圖／翻攝朝鮮中央電視台）

不到半年前（2021年12月28日），金正恩於平壤出席勞動黨全體會議，當時臉型相對今日更為消瘦。（圖／美聯社、朝中社）

北韓領導人金正恩曾一度成功減重，但今年初開始再次明顯發福，似乎恢復到減肥前的狀態。分析認為，金正恩近半年面臨各種壓力，導致體重增加。

韓聯社報導，比對本月金正恩主持召開的多場防疫會議照片，以及去年12月的金正恩照片，發現其體型變化十分明顯。從去年12月28日的勞動黨全體會議照來看，金正恩的下頜線（口腔下部位的骨骼與肌肉）相對較清晰，襯衫領口較為寬鬆。但在五個月後（5月12日）發佈的勞動黨政治局會議照中，金正恩身穿同樣的白色襯衫，頸部被勒得很緊，臉龐圓潤發福明顯。

北韓領導人的體重是其健康狀況的重要指標之一，在一定程度上關乎北韓政權的穩定，因此韓國情報部門始終密切關注北韓領導人的體重變化。據韓國國家情報院消息，金正恩在剛執政的2012年體重為90公斤，後於2014年和2016年分別增至120公斤和130公斤，2019年更是增至140公斤，後來減去20公斤左右。金正恩的父親金正日和祖父金日成都屬於肥胖體質，且有心血管疾病家族病史，因此金正恩曾多次嘗試減肥。

報導引述分析稱，由於北韓今年先後舉辦金正日生日80週年、金日成生日110週年、人民革命軍建軍90週年紀念活動，金正恩可能因此感到壓力，導致體重增加。尤其是北韓4月底開始出現大批發熱患者並發生新冠疫情，金正恩的「施政壓力」達到高峰。韓國北韓大學院大學教授金聖敬表示，任何一國領導人都會因疫情防控感到壓力，金正恩近期飽受壓力是不爭的事實。