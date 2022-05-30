疫情嚴峻，苗栗家扶中心服務不中斷，並籌募物資給受助家庭。（苗栗家扶中心提供／李京昇苗栗傳真）

華山基金會苗栗分站服務長輩需求倍增。（華山基金會提供／李京昇苗栗傳真）

受新冠疫情影響近2年，不僅經濟受到衝擊，社福團體營運也備受考驗，實體活動減少讓勸募困難，端午節將至，苗栗縣華山、創世的募捐款項都大幅減少5、6成，苗栗家扶也服務不減反增，急需大量防疫物資，他們盼民眾伸出援手，讓社福團體在疫情之下也能正常運作。

華山基金會苗栗縣站長杜靜容說，端午節即將到來，基金會準備960份「端午關懷禮」給受助長輩，受到疫情影響勸募不易，直到這幾天才全數認捐，也因為疫情嚴重，長輩關懷需求增加，但許多企業、小額捐助變少許多，今年1至4月勸募金額足足比去年少3成，整年度的服務經費更是少5成之多。

創世基金會苗栗分院指出，社福團體也這在波疫情之下成為受災戶，這短短半個月以來，小額捐款驟降近5成、企業、社團等大筆捐款更下滑6成，整體捐款足足2千多筆數，善心人士大量且快速流失，30多年來前所未見。

創世苗栗分院表示，每位植物人1個月需要4至6萬元照顧成本，每天至少需更換10片尿布，提供5、6餐營養餐食，植物人照顧不能停，但他們實在憂心憂心疫情拉長，植物人服務恐無以為繼。

苗栗家扶中心受助家庭有900多戶，這波疫情中有60多戶確診，家扶中心主任湯鳳琴近期跟志工，不停走訪18鄉鎮市受助家庭發現，許多弱勢家庭生活原本就已非常困苦，面對疫情來臨，更是雪上加霜，除生活物資不足，就連防疫物資也非常缺乏。

湯鳳琴以1戶1家6口都確診的受助家庭為例，經濟重擔父親重病住院，讓家中收入大幅減少，也因確診全家沒辦法外出，小孩3餐成問題，頓時失去依靠，她只能跟志工不斷尋求協助，並給予2萬元救助金應急，但實在捉襟見肘。

湯鳳琴表示，疫情讓人跟人之間的距離拉長，很多實體勸募活動減少，民間捐助也大幅降低，但她們服務不能中斷，現在罐頭、乾糧等民生物資不夠，連基本口罩、酒精還有快篩試劑也極度短缺，盼善心人士幫忙，協助共度難關。