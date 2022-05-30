確診數再下降！本土+60042 增109例死亡「5天病歿逾600人」

中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增60,103例COVID-19確定病例，分別為60,042例本土個案及61例境外移入(34例為航班落地採檢陽性) ；另確診個案中新增109例死亡，累計自5月26日至今共5天，已有611人染疫病歿。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，死亡個案比前一天少，也許是因為假日的關係。

指揮中心表示，今日新增之60,042例本土病例，為28,755例男性，31,273例女性，14例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(10,668例)，高雄市(8,333例)，臺中市(7,540例)，桃園市(6,493例)，臺北市(5,565例)，臺南市(4,278例)，彰化縣(3,159例)，屏東縣(2,127例)，新竹縣(1,894例)，苗栗縣(1,664例)，雲林縣(1,246例)，新竹市(1,126例)，基隆市(1,026例)，宜蘭縣(1,003例)，花蓮縣(938例)，南投縣(901例)，嘉義縣(779例)，臺東縣(600例)，嘉義市(432例)，金門縣(132例)，澎湖縣(120例)，連江縣(18例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增109例本土病例死亡個案，為70例男性、39例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、106例具慢性病史、43例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月5日至5月27日，死亡日期介於5月10日至5月27日。

指揮中心說明，今日新增61例境外移入個案中，為28例男性，33例女性；年齡介於未滿5歲至90歲以上，感染國家為美國6例、德國1例、調查中54例。入境日介於今年5月28日至5月29日。