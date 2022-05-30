屏縣府啟動入校施打兒童疫苗，強調端午連假前夕將完成全線施打。(屏縣府提供)

屏東縣政府公布30日新增2127例本土確診個案，30日排定仁愛、信義及萬丹國小等3校學童施打輝瑞兒童疫苗，上午仁愛國小、信義國小均已完成，各有300位、118位學童完成施打，萬丹國小則排定下午施打。

屏縣府強調，輝瑞兒童疫苗一定會在端午連假前完成校園施打，由於是造冊施打，請家長不要緊張，只需依通知時間到校，切勿跨校施打。

屏東縣長潘孟安在縣議會備詢結束後，隨即於中午召開會議，他說，由於輝瑞兒童疫苗1瓶可打9人，為避免產生殘劑，將以「小孩不動、疫苗動」為原則，要求教育處在今天下午2時前完成學童施打意願的精確統計，再由衛生局排定各校日期、時段，依名冊施打。

至於5歲就讀私立幼兒園、無學籍幼童，則將由衛生局公告特約醫療院所施打，疫苗也會送到各院所，家長可就近前往。

屏縣府表示，縣內5-11歲的孩童有4萬672名，目前兒童莫德納及輝瑞兒童疫苗共計已施打2萬7191人，普及率66.8％，今日再獲中央撥補3500劑輝瑞兒童疫苗，31日還有2000劑會送到，因此，端午節前一定會依序在各學校依造冊名單施打。

另外，針對低收入戶、中低收入戶配送的快篩試劑，中央已於今日送達，縣府從下午起請33鄉鎮市公所前來領取配發，全縣共獲配送24萬2420劑，預計發給低收入戶、中低收入戶共4萬8484人，每人5劑，已要求各公所盡速發送，以減輕中低收家庭負擔。

根據衛生局統計，30日公告確診2127人中，醫院及基層診所快篩陽性判定確診為1607人占75.5％，其中，由醫院判定確診有971人（占比60.4％）、基層診所判定確診636人（占比39.6％）。也提醒民眾，一旦快篩陽可至基層診所看診分流，減輕醫院負荷及急診壅塞。

截至目前，屏縣居家隔離人數3444人，今日解隔1815人；居家照護累計3萬1130人，解除2萬1998人。