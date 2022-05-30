國道6號加裝錄影監視器，亂丟垃圾開單裁罰。（廖志晃攝）

埔里鎮長廖志城，呼籲大家共同維護山城秀色。（廖志晃攝）

國道6號及中潭公路口，加裝錄影監視器，亂丟垃圾無所遁形。（廖志晃攝）

國道6號有最美高速公路之稱，卻常有民眾任意丟棄垃圾，南投縣環保局向高速公路局反映，在愛蘭交流道加裝錄影監視器，今年已裁罰18件；埔里鎮長廖志城強調，鎮內已加裝100支錄影監視器，亂丟垃圾一定開罰，並將上網公告。

環保局長李易書說，國道6號是前往日月潭、合歡山、清境等觀光勝地必經之路，沒有公德心的用路人下愛蘭交流道口暫停待轉時，常將垃圾隨手丟出車外、丟菸蒂、吐檳榔汁，造成垃圾堆積，影響環境品質及遊客觀瞻。

李易書表示，去年底協調高公局在愛蘭交流道口裝設錄影監視器，取締亂丟垃圾陋習，垃圾量明顯減少；今年3月再加裝第2處監視器後，由環保局人員閱錄影畫面逐一清查，根據車牌號碼裁罰車主，迄今已依《廢棄物清理法》取締違規亂丟垃圾18件，分別處以1200元以上6000元以下罰鍰。

縣議員林芳伃、陳宜君及葉仁創表示，歡迎全國民眾到埔里旅遊，但是希望大家共同維護環境清潔，把垃圾帶回家；他們也指出，用路人常在下交流道暫停時丟垃圾，因此建議在國道6號國姓、埔里交流道及終點端，都要加裝錄影監視器，嚴格取締亂丟垃圾的行為，並且在不違反《個人資料保護法》前提下，在社群網站公布違規車輛的照片。

廖志城表示，錄影監視器對於治安維護、環境保護都能發揮極大的功效，感謝高公局和環保局鼎力支持；埔里鎮各地也常有亂丟垃圾的情況，甚至整車廢棄物倒在國有林地、私有地及河川堤防，為維護環境清潔，埔里鎮的環保志工隊從他上任時的20隊擴增到47隊，還是防不勝防，讓美麗山城蒙塵，因此，去年在鎮內加裝100支錄影監視器，今年還要再加裝200支監視器，構成天羅地網，讓亂丟垃圾的惡行無所遁形，錄影拍到或在垃圾中找到資料，一定依法開罰。