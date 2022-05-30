疫情期間，線上遠距教學當道。高雄新創團隊「易晨智能」開發「EZTalking」導入AI口說發音評測技術，可針對每個單字、音節辨識，目前已有逾百家補教機構採用，今年業績更突破千萬元。業者樂觀說，目標成為語言學習界的UBER，預計今年底前將與千家業者合作，整體業績可望較去年成長3倍。
高市經發局指出，「易晨智能」2020年獲高雄新創大賽銀獎、同年進駐KO-IN智高點，專攻AI語音辨識，先以獨家AI演算法協助高雄市消防局開發專用APP，有效提升通報速度，去年跨足智慧教育、醫療場域應用，開發「EZTalking」語音辨識評分系統。
易晨智能執行長許永昌指出，「EZTalking」導入自行開發的AI口說發音評測技術，針對每個字，甚至每個音節都能辨識，相對傳統聲紋比對可提供更精準、更細膩的評分。
許永昌表示，該系統可針對音標的發音進行檢測，並以顏色標示分數等級與學習歷程，預計今年底將推出AI分級功能及中文學習系統，針對托福、多益考生提供開放式的語音檢測服務，未來將進一步把語意理解融入變成AI對話，實現AI虛擬教室，由真人教師搭配AI老師達成虛實整合的雙師教育。
目前已採用「EZTalking」平台的皇家菁英美語總經理吳長興表示，早期英語補教業要訓練學生的英語口說，須由學生錄音後將檔案繳回，教師得花大量時間聆聽錄音後評分批改，但「EZTalking」能快速點出英語口說需要加強練習的學生，大幅提升教學與學習效率。
經發局長廖泰翔表示，易晨去年與苗栗縣政府合作開發「AI 智慧心理健康檢測管理系統」，今年再輔導轉攻教育市場，打造更成熟的商業模式，業績在疫情下逆勢翻倍成長，成為高雄在地新創獨角獸，「歡迎更多優秀團隊加入新創高雄隊，市府一定會當最強後盾。」
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