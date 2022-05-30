因應畢業求職季到來，為解決服務業人才缺工，勞動力發展署桃竹苗分署與業者合作，推出時尚美髮、創意快速剪髮、養生保健足體及內衣車縫等產訓合作職訓課程，訓後直接媒合就業，起薪從2萬8000到3萬5000元不等，新鮮人及待業民眾皆可免費報名參訓。

「創意快速剪髮就業專班」在訓學員48歲的鄭永倫是香港人，與老婆婚後定居香港，他原本從事導遊及運輸業等工作，無奈受到疫情影響，接單收入大不如前，舉家遷居來台定居桃園，碰上嚴峻疫情也只能兼職養家，憑藉對美髮的興趣，在老婆支持下報名參加職訓。

他說，參加「創意快速剪髮就業專班」學習美髮技能，開課2周已學會平剪、洗頭及舒壓按摩等技巧，期許自己在訓後找到可以發揮所學的工作，一圓年輕時的夢想。

桃竹苗分署長賴家仁表示，分署透過與用人企業共同合作以「我訓練、你僱用」的產訓合作模式，幫助失業民眾先補充業者所需的專業技能，再分派到企業端就業，創意快剪班就是與轄區的美髮快剪業者共同合作開班，不僅讓廠商找到適合的人才，也能讓學員學以致用直接就業，共創雙贏，呼籲企業廠商可以直接到分署洽談產訓合作。

他說，如符合非自願離職失業、獨力負擔家計等特定對象身分者，受訓期間還可請領職訓生活津貼；15至29歲本國籍失業青年，還有學習獎勵金可以請領，相關職業訓練資訊可至桃竹苗分署官網或台灣就業通網站查詢報名。