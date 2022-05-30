經濟部能源局長游振偉30日抵達台南，台南市議會議長郭信良特地邀請他到會探討太陽能漁電共生案例。郭信良建議，中央與地方政府應該盡快討論出合適的漁電共生規範，讓業者有所本，一起邁向2025非核家園的目標。

今天下午游振偉前往市議會時，副市長戴謙也率經發局長陳凱凌、農業局長李建裕等人與談。「只要市議會能協助之處，必定義不容辭」，郭信良指出，市議會全力支持中央政策，希望發揮台南市先天在太陽能發電上的優勢，在台南順利推動漁電共生，達成讓業者獲利、漁民豐收、政府政策有成的三贏局面。

不過，郭信良也認為，大多數的漁電共生場域，都有需要改善的地方，有的是設計不良，有的是成本過高，因此應該有一個成功的示範場，免去業者摸索之苦，也能不破壞生態，讓漁民養殖魚蝦時無後顧之憂。郭信良還邀請游振偉到南區實地勘察，以便對台南市的魚塭有進一步認識。

此外，郭信良更建議市府積極輔導業者，並思考簡化申辦作業流程，提高行政效率，不要讓漁電共生的案件在市府就塞車了。