枋寮警分局30日深夜2時59分許接獲民眾報案表示，枋寮鄉中山路二段402號前發生1部自小客車自撞事故，警方對36歲李姓駕駛施以酒側，酒測值高達0.68，已依法送辦，並釐清詳細事故原因。
警方表示，李男駕駛鐵灰色自小客車沿台一線北上行駛外側車道，不慎自撞電線桿，造成電線桿半傾倒，電線掉落，李男僅手部擦傷，經查酒測值超過標準。
警方呼籲，切勿以身試法、酒後駕車，並將加強取締酒後駕車，且提醒駕駛，夜間視線不佳，務必注意前後路況，以減少交通事故發生。
枋寮警分局30日深夜2時59分許接獲民眾報案表示，枋寮鄉中山路二段402號前發生1部自小客車自撞事故，警方對36歲李姓駕駛施以酒側，酒測值高達0.68，已依法送辦，並釐清詳細事故原因。
警方表示，李男駕駛鐵灰色自小客車沿台一線北上行駛外側車道，不慎自撞電線桿，造成電線桿半傾倒，電線掉落，李男僅手部擦傷，經查酒測值超過標準。
警方呼籲，切勿以身試法、酒後駕車，並將加強取締酒後駕車，且提醒駕駛，夜間視線不佳，務必注意前後路況，以減少交通事故發生。
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