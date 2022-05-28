近期有砂石大車違規上路，釀死亡車禍，警方攔查鄉間小路。（吉安警分局提供）

花蓮縣吉安鄉近期連續2起大型車違規釀死亡車禍，其中竟然還有砂石車未申請路權（通行權），違規上路釀禍，吉安警分局展開取締，也通報貨運業者自律，務必申請完整通行權。因大車肇事主因多與「視野死角及內輪差」間接造成，警方呼籲民眾遇到大型車，請保持10公尺以上安全距離。

吉安鄉27日下午發生死亡車禍，林姓男子駕駛砂石車，沿建國路二段西往東行駛，與同向騎電動自行車的高姓老婦發生擦撞，導致高姓婦人倒地被輾，骨盆腔骨折碎裂、腹部受創傷勢嚴重，緊急送慈濟醫院急救仍因傷重不治。因肇事路段窄小，禁止15噸以上大貨車行駛，警方發現，砂石車並未事前申請通行已屬違規。

警方指出，大型車起步、轉彎時，駕駛因車身長及裝載貨物，「視線死角」和「內輪差」，尤其轉彎遇到突然竄出的人車，根本無法立即判斷，民眾用路時遇到大型車，請保持10公尺以上安全距離，機慢車駕駛與行人切勿位於轉彎半徑內，避免發生危險。

警方也建議行車視野輔助系統應具有主動預警，偵測涵蓋內輪差與視野盲區，才能有效維護用路安全。

吉安警分局長陳蔚文表示，轄區吉安、壽豐2鄉聯外道路狹長，位處花蓮縣南北交通往來要衝，同時也是許多遊覽車、曳引及聯結車行駛的必經路線，警方持續針對重點路段部署稽查勤務，加強攔檢，嚴格取締大型車重大違規，同時約制轄區貨運業者自律，務必申請完整通行權，以免受罰。