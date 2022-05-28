花蓮溪出海口沙丘灘驚見為數不少的鳥屍。（花蓮縣野鳥學會提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮溪出海口發現有大量鳥類異常死亡，慘不忍睹。（花蓮縣野鳥學會提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣府已到花蓮溪出海口附近進行消毒外，並針對案地半徑5公里內養禽戶進行加強訪視並協助場域周邊消毒。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮溪出海口發現有大量鳥類異常死亡，慘不忍睹。縣府將鳥屍檢體送農委會家畜衛生試驗所檢驗，確認為H5N1高病原性禽流感病毒株，是花蓮野鳥首度發現。農業處說，H5N1尚無傳染人的疑慮，現已到出海口附近進行環境消毒，請民眾發現鳥屍勿碰觸，另委請鳥友互相通報協助監測。

花蓮溪出海口被列為國家級重要濕地，未料本月23日，在出海口沙丘灘驚見為數不少的鳥屍，數量約有20多隻，民眾陸續向縣府通報，平日在附近賞鳥的鳥友察覺有異，也擔心傳染病或遭人為下毒，請野鳥協會通報相關單位。

縣府農業處到場察看，發現陳屍的鳥類多為黑腹燕鷗、蒙古鴴及鐵嘴鴴，並將現場死亡鳥禽移至動植物防疫所進行採檢及處理，避免被其他動物取食。經將檢體送網農委會家畜衛生試驗所檢驗，結果在鳥屍身上驗出高病原性的禽流感H5N1病毒株。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說，禽流感依毒力強弱可分為高病原性與低病原性兩類，此次檢驗出的H5N1，在西部野鳥監控發現比例較高，在花蓮則是首度發現；雖是高病原性，但國內養禽場發生禽流感的主要型別為H5N2，並不是H5N1，傳染給人的機會低，請民眾不用擔心。

縣府已到現地進行消毒外，並針對案地半徑5公里內養禽戶進行加強訪視並協助場域周邊消毒，提供消毒藥劑給養禽戶。縣府說，在戶外發現禽鳥異常死亡，切勿隨意碰觸，請通報花蓮縣動植物防疫所03-8227431。