先期轉運站位於火車站前的國聯一路口，主體建物已完成，周邊道路改為單行後，交通號誌也會一併更動。（王志偉攝）

因應蘇花改通車，縣府獲中央補助，在花蓮火車站前新建先期轉運站，5月底就要完工、6月底上路，初期會先試營運，目前每天約100至150班次進出，因車輛出入密集，縣府道安會報討論，將花蓮市國民八街（國聯一路至國興一街路段）改為先期轉運站出口單行道，後續視周邊交通流量與營運狀況滾動檢討。

先期轉運站位於火車站前的國聯一路口，主體建物已完成，建設處長鄧子榆表示，經1年施工，已近完工收尾階段，接著要申請相關證照，公文往返約需1個月，期間客運業者進駐，周邊設施交通號誌改善等，6月底完成，初期試營運3個月，讓民眾習慣在轉運站搭乘。

鄧子榆表示，花蓮轉運站完工啟用後，花蓮火車站周邊所有國道客運、公路客運、市區客運等9家業者，共27條路線皆會進駐轉運站內載客，周邊道路會有很多大客車進出，因此道安會報上提案，將周邊道路改成單行道。

經討論決議，國聯三路及國聯四路公車專用格塗銷並劃設紅線、國興一街機車格塗銷並劃設紅線、國聯一路轉運站人行入口處原紅線劃設即停即離區及計程車格2格、國聯四路最外側車道車輛入口處劃設黃網線，並設置轉運站入口請減速慢行標誌牌。、國民八街（國聯一路至國興一街）路段調整為轉運站出口單行道，只出不進，並於路口設置號誌。

縣府建設處表示，原國民八街車流主要為國聯一路轉往國興一街或國興一街轉往國聯一路，車輛數不多，可由臨近之國民十街替代；目前初步規劃，大客車自國聯四路進入轉運站後，從國民八街駛出，統一右轉往國聯一路，再依路線分別左轉往北或右轉往南；如遇連續假期及出站班次較多時，則另行機動引導車輛左轉國興一街疏流。

建設處指出，轉運站內設有候車、售票、商店，規劃一區域自動化服務區，另有商店區，自動服務區引進自動售票機等。規劃每日進出站約100至150班次，上午5時至晚上10時，平均每小時6至9班次進出站，約6至10分鐘有1班次進出站，後續視營運後再行滾動檢討，提醒駕駛人留意。