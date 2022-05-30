民進黨今（30）日將國務機要費除罪化，國民黨立委賴士葆質疑，國務機要費，只有陳水扁一人挪用，何來共業？貪污罪犯因此變成正義的化身，民進黨執政還有什麼惡不能做？

爭訟15年的國務機要費案，台灣高等法院更二審7月15日將宣判，但立法院已通過《會計法99-1條》修法，將國務機要費除罪化，未來經總統蔡英文公布實施，除了停審中的扁外，扁妻吳淑珍及前總統府副祕書長馬永成、前總統辦公室主任林德訓都可望獲免訴判決。

國民黨立委賴士葆質疑，民進黨瞎扯歷史共業，然而歷任總統從李登輝、馬英九到蔡英文，沒有人挪用國務機要費，只有陳水扁一人挪用，何來共業？扁家以不實假發票、假犒賞名冊、捏造南線專案等自國庫請領1億742萬私用，使公務員登載不實而詐欺取財，現在民進黨在國會多數，通過《會計法》將阿扁除罪，這就是民進黨執政之下的法律公平性？

賴士葆在臉書痛批，將貪污罪犯透過法律修法取得法源，將之除罪，貪污行為被合理化，這就是民進黨所謂的轉型正義概念，貪污罪犯因此變成正義的化身，民進黨執政還有什麼惡不能做？