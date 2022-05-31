俄烏戰爭開打至今已超過三個月，俄軍目前正對烏東頓巴斯地區發動猛攻，甚至已包圍烏軍在盧甘斯克州最後據點「北頓內茨克市」，台灣駐紐西蘭前代表介文汲對此便預測，烏東全境將在一周後完全淪陷。

介文汲昨（30日）在政論節目《少康戰情室》表示，目前俄羅斯的戰略目標就是頓巴斯地區，且頓巴斯的「盧甘斯克州」95%已被俄軍佔領，他指出，在被團團包圍，以及缺乏制空權的情況下，當地烏軍只能採取「深溝高壘」、「守城不出」與「誘敵深入」的戰術。

至於被圍困、盧甘斯克當地烏軍最後據點「北頓內茨克」戰況，介文汲指出，自己看到當地報導有「撤出城市」與「守城決一死戰」兩種說法，但也提到圍城俄軍結合了先前攻打亞速鋼鐵廠的戰術，「一方面派精銳部隊打城鎮戰，一方面越來越不顧忌平民的猛轟」。

因此他大膽預測，烏東關鍵戰事「差不多一個禮拜內有定局」，而當主持人趙少康對此問道「烏東會被俄羅斯拿去嗎？」，介文汲則直言「就全部拿去了！」。