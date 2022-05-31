前年長榮大學馬來西亞籍女大生遭擄走性侵殺害，案發前，曾有女大生報案表示險遭押走，質疑警方「吃案」，監察院彈劾後，懲戒法院將時任歸仁分局分局長楊慶裕及時任大潭派出所所長張忠肯，判決降2級改敘，員警高武源判決降1級改敘。

監院彈劾移送指出，員警高武源未依規定受理報案，而未開立報案三聯單、未製作筆錄，亦未記載於員警工作紀錄簿，而未留存任何女子報案紀錄，核有匿報之重大違失。

而張忠肯對女子有至派出所報案事實，參與並瞭解經過，對所屬員警具考核監督責任，卻未督促所屬依規定受理報案程序，且未將該女報案過程如實呈報，致使歸仁分局新聞參考資料登載錯誤資訊。

楊慶裕對於大潭派出所員警辦案違失，未盡監督責任，復未經詳細查證，2020年10月30日受訪時率予向媒體傳遞女子未曾報案之不實資訊，導完成歸仁分局新聞參考資料上不實之登載，有重大違失

監察院認為，楊慶裕等3人違反公務員服務法，事證明確，情節重大，導致外界質疑員警吃案，嚴重損及警察機關信譽及形象，通過彈劾後移送懲戒法院審理，依法懲戒。