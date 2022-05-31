俄烏戰爭已超過3個月，西方媒體對俄羅斯總統普丁狀況多有揣測。有英媒29日報導，普丁可能已經病逝，近期幾次露面都是使用替身，甚至有很多畫面都是生前預錄好的。民進黨前立委郭正亮則直言，北韓領導人金正恩也有人說是假的；媒體人林嘉源則立刻補充：「亮哥之前還跟我們開玩笑說，怎麼好像西方的敵人他們的元首都生病了、都陣亡了。」此說法引熱議，有網友則打趣表示：「別懷疑，817真的會相信。」

針對英媒報導普丁可能已經病逝，郭正亮29日在中天新聞《國際直球對決》節目中表示，也有人說金正恩是假的。

郭正亮此話一出，節目主持人林嘉源馬上接話稱，郭之前私下還跟他們開玩笑說：「怎麼好像西方的敵人他們的元首都生病了、都陣亡了。」

這段對話引發熱議，紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「別懷疑，817真的會相信」、「就是有人會相信，不然民調結果也不會老是反智了」、「這種消息就是某粉最愛的，因為他們都不喜歡聽真話」、「比不過人家，就咒人家早死。這就是標準的某族群做風」、「西方某些謀體也很得到1450真傳」。

針對普丁的身體狀況，俄羅斯外交部部長拉夫羅夫29日接受法國電視一台（TF1）訪問直言：「我不認為任何頭腦正常的人，可以從這個人（普丁）身上看到什麼患病的跡象。」拉夫羅夫強調，普丁「每天都出現在公眾面前」，拉夫羅夫進一步指出：「你可以在螢幕上看到他，閱讀或聽到他的演講」，對於那些散播謠言的人，「希望他們憑良心說話」。