港股周二低開，午間國務院公布一系列刺激計畫，港股和內地指數同步翻紅。

周二香港恆生指數收漲200.36點或0.95%，為21324.29點。國企股(H股)升161.62點或2.23%，為7416.75點。

科技指數大漲3.0%，騰訊升3.5%，美團升6.8%，萬國數據升11.1%，百度升7.2%，京東升1.4%。

大陸中央在周二公布了提振經濟的33項計畫細節，包括為畢業生提供現金補助，支持網路公司在海外的上市等。

另外5月中國官方PMI顯示，工業活動繼續下降，但降幅低於4月，但是這多少也提振了市場人氣；再加上上海放鬆封鎖，足以讓謹慎樂觀的投資者重返市場。

汽車股上漲2.5%；中國財政部公布減徵部分乘用車的購買稅，30萬人民幣以下和2000cc以下乘用車得減徵半數稅款，為汽車股造好，吉利汽車升2.9%，長城汽車升7.3%，比亞迪升1.8%，東風升2.5%。

軟體服務股升3.5%，快手升8%。

電力股上升，華潤電力升8.6%，華能國際漲8.7%。