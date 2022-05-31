外交部長吳釗燮繼4月與烏克蘭首都基輔市長視訊通話後，今天又與烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）市長切列霍夫（Ihor Terekhov）視訊通話，表達台灣人民對烏克蘭人民的支持與關懷，並代表中華民國台灣政府宣布將援助烏克蘭哈爾科夫市政府200萬美元，另提供Chernihiv市、Mykolaiev市、Sumy市及Zaporizhzhia市等4市政府各50萬美元，總計400萬美元。

吳釗燮表示，烏克蘭遭受俄羅斯侵略受創甚鉅，台灣人民因長期面對中國文攻武嚇而感同身受，因此我國政府向烏國人民傳達休戚與共的支持，並樂願積極參與烏國的重建。本次相關受援城市皆位於烏國東部及南部的戰區最前線，飽受戰火摧殘，百廢待舉，亟需國際社會援助；台灣及時援款的挹注，將有效協助相關市府迅速推動重建工作。

切列霍夫市長指出，俄羅斯軍事入侵烏克蘭是非法的戰爭行為，不僅殘害無辜的烏克蘭人民，也威脅區域及全球和平與安全；謹代表受援的烏克蘭人民，對台灣的愛心與善舉表示感謝，此不僅是即時的財政援助，得以協助孩童早日重返校園，這更是對烏克蘭抵抗威權、守護民主自由最有力的政治支持。

切列霍夫允諾將讓烏國孩童及人民了解台灣給予烏克蘭一切的援助，台灣是烏克蘭真正的朋友，並盼在烏克蘭贏得最後戰爭的勝利後，邀請吳部長親訪哈爾科夫市，並就該市的重建計畫及強化台烏未來的合作互動交換意見。

外交部表示，俄羅斯侵略烏克蘭至今已超過3個月，我國多次重申堅決反對以武力或脅迫方式片面改變現狀，支持以規則為基礎所建構的國際秩序。台灣將持續與民主陣營理念相近國家合作，採取必要措施協助烏克蘭早日脫離戰火，共同維護區域及全球的和平，堅定捍衛民主自由及人權法治的普世價值。